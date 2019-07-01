Дорога на Святогорск: Выполнена большая часть ремонта моста через реку Северский Донец (Фото). Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) выполнена большая часть запланированного ремонта моста через реку Северский Донец вблизи Святогорска. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, сейчас движение автотранспорта осуществляется в реверсивном режиме (по отремонтированной полосе проезжей части) – на другой половине мостового полотна подходят к концу работы по устройству новой железобетонной плиты и пешеходного тротуара. Параллельно ведутся работы по восстановлению целостности бетонных поверхностей конструкции моста (ригелей опор и балок пролетных строений). Вскоре мост будет оборудован и современной системой водоотведения для очистки сточных вод с проезжей части.

Сооружение длиной 233 погонных метра расположено на выезде из Богородичного в направлении Святогорска и является составной частью автодороги госзначения Т-05-21/М-03/ – подъезд к Святогорску, км 6+895.

По информации пресс-службы, после ремонта мостовой переход, построенный в 1972 году, будет отвечать современным стандартам безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды (новая железобетонная плита позволит свести на нет динамические удары на опоры конструкции, при ремонте тротуаров будут сохранены существующие коммуникации, новое барьерное ограждение будет иметь обязательные «компенсаторы» для усиления удерживающей способности ограждения и повышение уровня безопасности дорожного движения, поверхности конструкции моста защитит новый слой бетона).

Напомним, что на ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное будет потрачено 30,4 млн грн.

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