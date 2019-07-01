Донетчина: ГБР сообщило о подозрении полицейским в превышении служебных полномочий. Новости

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Краматорске (Донецкая обл.), сообщили о подозрении трем работникам управления патрульной полиции за превышение служебных полномочий и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба ГБР.

«Инцидент произошел в июне 2018 года в городе Мариуполе. По предварительной информации, полицейские во время патрулирования заметили гражданина, который распивал пиво вблизи детской площадки. На замечание полицейских мужчина признал свою вину и выразил готовность понести административную ответственность. Также пострадавший добровольно выполнил требование правоохранителей показать содержимое своих карманов. Впрочем, полицейские решили самостоятельно провести осмотр карманов и одежды мужчины, что и вызвало конфликт. В дальнейшем, выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, без предъявления законных требований и предупреждения о применении силы и специальных средств, полицейские безосновательно применили силу, надели наручники и доставили гражданина в отделение полиции», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с целью прикрытия противоправных действий полицейские составили административные протоколы о якобы невыполнении пострадавшим законного требования работника полиции при проведении поверхностной проверки. Однако, при рассмотрении этих материалов Ильичевским районным судом г. Мариуполя установлено отсутствие в действиях гражданина состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 КУоАП.

Так, полицейским сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, которые сопровождались насилием, применением специальных средств, а также болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями);

ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Решается вопрос отстранения подозреваемых от должности и избрании им меры пресечения.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Донецкой области.