В Краматорске перевернулось авто: Среди пострадавших – ребенок. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали водитель и ребенок. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, авария случилась в выходной день утром. Сообщение о ДТП поступило в полицию в 10:09. «Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "Toyota RAV4" 1950 года рождения, двигаясь по улице Магистральная, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и наехала на бордюр, из-за чего автомобиль перевернулся», – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и 11-летний мальчик получили телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена ​​после экспертизы.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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