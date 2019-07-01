Рост прожиточного минимума: У кого из переселенцев увеличится адресная помощь. Новости

В Украине с 1 июля 2019 года изменился размер прожиточного минимума. От него зависит размер многих социальных выплат. Соответственно с июля 2019 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий переселенцев. Об этом сегодня сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумской области.

Правозащитники напоминают, что согласно Постановлению Кабинета министров Украины «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» № 505 от 01.10.2014, пособие ВПЛ назначается на семью и выплачивается одному из ее членов при условии предоставления письменного согласия в произвольной форме о выплате ему денежной помощи от других членов семьи в следующих размерах:

442 грн – для трудоспособных лиц (при условии их трудоустройства в течение 4 месяцев со дня назначения выплаты помощи);

1 000 грн – для пенсионеров, детей, студентов дневной формы обучения высших учебных заведений и учащихся учреждений профессионально-технического образования, достигшие 18-летнего возраста (до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23 лет);

2 033 грн 20 коп. – для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов (130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – в зависимости от изменения размера прожиточного минимума);

1 798 грн 60 коп. – для лиц с инвалидностью II группы (115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – в зависимости от изменения размера прожиточного минимума);

1 564 грн – для лиц с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – в зависимости от изменения размера прожиточного минимума).

Важно: Общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи, но не может превышать 3 тыс. грн. Вместе с тем, для семьи, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью максимальный размер составляет 3,4 тыс. грн, для многодетной семьи – 5 тыс. грн.

Также правозащитники отмечают, что с повышением прожиточного минимума, увеличен размер депозита, который разрешено иметь любому из членов семьи ВПЛ. Так, согласно вышеуказанному постановлению, пособие не назначается, если на депозитном банковском счете (счетах) имеются средства в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. С июля 2019 года максимальный размер депозита – 50 175 грн.

«Обращаем ваше внимание, что перерасчет адресной помощи ВПЛ должен происходить в автоматическом режиме, писать отдельные заявления на получение увеличенной помощи не требуется», – подчеркнули правозащитники.

Напомним, с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум. В частности, средний прожиточный минимум вырастет с 1 853 до 1 936 грн, для детей до 6 лет – с 1 626 до 1 699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2 027 до 2 118 грн, для трудоспособных граждан – с 1 921 до 2 007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1 497 до 1 564 грн.

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