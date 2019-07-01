Обстрел полицейских со стороны НВФ на Донетчине: Появились подробности (Фото). Новости

Сегодня, 1 июля, мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) населенного пункта Верхнеторецкое (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, офицеры мобильной группы установили, что огонь велся с направления временно неподконтрольной украинской власти Пантелеймоновки. При этом НВФ применили минометы 82-го калибра. «Две вражеские мины разорвались всего лишь в метре от патрульного автомобиля. Как следствие, пострадали двое полицейских, а также повреждено служебное авто. Известно, что оба работника получили акубаротравму и сейчас находятся в одном из госпиталей Донетчины», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации штаба ООС, еще одна мина упала во двор местного жителя. В результате разрушена хозяйственная постройка. Владелец дома рассказал военным, что обстрел произошел поздно вечером. Также он отметил, что НВФ обстреливают населенный пункт преимущественно в позднее время суток.

Как сообщалось ранее, вчера, 30 июня, во время вечернего патрулирования поселка, сотрудники патрульной полиции попали под обстрел со стороны НВФ.

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