Украина запретила ввоз российских автомобилей. Новости

С 1 июля 2019 года постановлением Кабинета Министров Украины от 15 мая 2019 года запрещен ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, происходящих из Российской Федерации. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Статьей 43 Таможенного кодекса предусмотрено, что документами, подтверждающими страну происхождения товара, является сертификат о происхождении товара, заверенная декларация о происхождении товара, декларация о происхождении товара, сертификат о региональном наименование товара. Страна происхождения товара заявляется (декларируется) органа доходов и сборов путем представления оригиналов документов о происхождении товара», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что если у органа доходов и сборов есть основания для подозрения в том, что товар происходит из страны, товары которой запрещены к перемещению через таможенную границу Украины согласно законодательству Украины, то документ, подтверждающий страну происхождения товара, должен подаваться обязательно (часть вторая статьи 44 Таможенного кодекса).