Единичные случаи: На Донетчине значительно снизилась заболеваемость корью. Новости

В Донецкой области значительно снизилась заболеваемость корью и носит единичные случаи. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.
Так, за прошедшую неделю (с 20 по 27 июня) в Донецкой области предварительный диагноз «корь» установлен 8 лицам – шести взрослым и двум детям.
Всего с начала 2019 года предварительный диагноз «корь» был установлен 1 021 лицу. Из них 666 взрослых и 355 детей.
Также сообщается, что во всех амбулаториях Донецкой области в наличии бесплатная вакцина для профилактики кори. Ее количество составляет около 25 тысяч.
Как сообщалось ранее, с начала года корью заболели 54 758 человек – 25 725 взрослых и 29 033 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.
Напомним, в Минздраве разъяснили, что делать, если с больным корью контактировал взрослый и ребенок.
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