В Мариуполе злоумышленники занимались трудовой эксплуатацией жителей. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) разоблачили преступную группу из шести человек, которые занимались трудовой эксплуатацией местных жителей. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что правоохранители ведут досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

По информации прокуратуры, было установлено, что группа из шести мужчин в возрасте от 40 до 50 лет организовала в Мариуполе так называемые «реабилитационные центры», в которые с помощью объявлений привлекала людей, оказавшихся в трудном материальном положении, для их трудовой эксплуатации.

Средства, которые поступали в центр от заказчиков работ, так называемым пациентам центра в качестве заработной платы не выплачивались, а распределялись между членами преступной группировки. Кроме того, люди проживали в ужасных условиях: по 10 человек в одной комнате и не имели нормального питания.

«В результате обысков в помещениях, где жили "работники" обнаружены и изъяты полиграфическая продукция, черновые записи и деньги, добытые преступным путем», – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся первоочередные меры для выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения и круга лиц, причастных к нему. Также, проводится ряд обысков в Мариуполе и в других областях страны.

«Решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления им о подозрении», – добавили в прокуратуре.

Расследование продолжается.