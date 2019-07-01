Гиркин высказал версию того, что дает разведение сил и средств у Станицы Луганской. Новости

Экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что смысл разведения сил и средств в Станице Луганской (Луганская обл.), с военной точки зрения, не ясен, если не считать возможность возвращения на оставленные позиции. Об этом он написал сегодня, 1 июля, на своей странице в соцсетях.

«Пришло время прокомментировать ситуацию с "разведением сил" в Станице Луганской. Укры отошли на ... 500 метров, оставив кусочек ранее "отжатой" "серой зоны". "Корпусные" отошли на 1,5 километра, оставив свои передовые позиции.

На всех других участках – в том числе в районе Желобка (ЛНР) - продолжаются артиллерийские перестрелки и ни о каком "разведении" уважаемые украинские партнеры Владимира Владимировича даже не заикаются», – пишет Гиркин.



«Смысл "разведения" с военной точки зрения – мне пока не до конца ясен. Вполне возможно – его вообще нет ни для одной из сторон, пока... Пока одна из сторон "внезапно" не решит выйти из "договоренностей" и не займет за несколько минут все оставленное плюс оставленное противником, существенно продвинувшись вперед. И почему-то я совершенно уверен, что этой "стороной" будут укры...», – предположил комментатор.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июля, назвал «первым небольшим реальным успехом» разведение войск в Станице Луганской на Донбассе, о чем стало известно 30 июня.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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