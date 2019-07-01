Обстрел военных медиков на Донетчине: Названы имена погибших. Новости

В районе Водяного (Донецкая обл.) сегодня, 1 июля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) автомобиля медиков погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко. Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

«Сегодня, около 11:00 в районе проведения Операции объединенных сил, во время обстрела российскими оккупационными войсками в сторону позиций наших защитников, цинично и умышленно попали с ПТРК в автомобиль наших медиков, которые осуществлял эвакуацию раненого», – говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли два воина – старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.

«Командование и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования родным погибших. Скорбим вместе с вами. Отомстим! Обещаем! Светлая память героям павшим», – сказано на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 июля, в районе Водяного (Донецкая обл.) в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты незаконных вооруженных формирований в автомобиль «Хаммер» один военнослужащий погиб на месте, еще двое военнослужащих ООС получили ранения. Позже стало известно, что военный медик, который был ранен, от полученных травм скончался.

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