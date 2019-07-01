Абитуриентам-2019: Что делать, если не получил ID-паспорт. Новости

Для абитуриентов, которые по определенным причинам, в том числе религиозным, не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, прием документов в вузы будет осуществляться на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения Государственной миграционной службы (ГМС). Об этом сегодня, 1 июля, сообщил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины (МОНУ) Олег Шаров, передает пресс-служба ведомства.
«Важным вопросом каждой кампании является поступление выпускников 9-го класса, по определенным причинам не получивших паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. На сайте МОНУ уже размещено письмо-разъяснение по этому вопросу, где подробно описано, как они могут поступить в вузы. Прежде всего, поступающие должны обратиться в местное подразделение Государственной миграционной службы и получить там соответствующую справку, подтверждающую их украинское гражданство», – сказал Шаров.
В целом, по его словам, такие поступающие должны подавать в приемные комиссии:
- заявление на имя руководителя учреждения о разрешении на подачу свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины вместо документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- свидетельство о рождении;
- письмо территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины;
- заявление на имя руководителя учреждения о том, что поступающий проинформирован о невозможности без получения документа, удостоверяющего личность и гражданство, реализовать право на получение стипендии, студенческого билета, документа о полученном образовании.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Украине началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. Начата регистрация электронных кабинетов.
Как сообщалось ранее, МОНУ запустило серию видеоразъяснений для поступающих в высшие учебные заведения.
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