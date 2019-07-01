Глава Офиса президента не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Новости

Глава Офиса президента Андрей Богдан не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Однако он против второго государственного языка. Об этом заявил сам Боглан в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», – сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский язык вторым государственным, Богдан ответил, что «нет–. «Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – сказал он.

Напомним, что представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в Закон о языке не исключено, но он подчеркнул, что украинский язык будет единственным государственным.