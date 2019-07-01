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Глава Офиса президента не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Новости

Глава Офиса президента не против регионального статуса русского языка на Донбассе

01.07.19 18:35rbc.uaНовости

Андрей Богдан. Фото РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Богдан не против регионального статуса русского языка на Донбассе. Однако он против второго государственного языка. Об этом заявил сам Боглан в интервью «РБК-Украина».

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины», – сказал он.

На вопрос о том, не проще ли сделать русский язык вторым государственным, Богдан ответил, что «нет–. «Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать», – сказал он.

Напомним, что представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в Закон о языке не исключено, но он подчеркнул, что украинский язык будет единственным государственным.

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