Жительницу Донетчины осудили за участие в проведении выборов «главы ДНР». Новости

В Донецкой области осудили жительницу Бахмута (до переименования – Артемовск), которая помогала проводить выборы главы и депутатов «ДНР», будучи членом «избирательной комиссии». Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, Славянский районный суд признал 36-летнюю жительницу Бахмута виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК, то есть, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По информации прокуратуры, в начале ноября 2018 года женщина добровольно стала членом участковой избирательной комиссии и приняла участие в организации и проведении выборов «главы ДНР» и так называемых «депутатов народного совета ДНР».

«11 ноября 2018 года злоумышленница, находясь в помещении избирательной комиссии № 3, что располагалась в общеобразовательной школе № 49 г. Горловки, выдавала бюллетени для голосования, а по его завершению вместе с председателем, заместителем председателя и другими членами комиссии подтвердила своей подписью соответствующие протоколы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.