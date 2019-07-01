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Обстрел автомобиля медиков в Водяном – попытка сорвать переговорный процесс, – Зеленский. Новости

Обстрел автомобиля медиков в Водяном – попытка сорвать переговорный процесс, – Зеленский

01.07.19 18:30dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр ООС

Президент Украины Владимир Зеленский считает обстрел сегодня, 1 июля, автомобиля медиков в районе Водяного (Донецкая обл.) попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Только приземлились на дозаправку (на пути в Канаду – ред.). Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе», – написал президент.

Зеленский отметил, что Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. «Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру».

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