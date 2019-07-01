«Главе ЛНР» Пасечнику сообщено о новом подозрении, – прокуратура. Новости

Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении «главе ЛНР» Леониду Пасечнику. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, в отношении так называемого «главы Луганской народной республики» сообщено о новом подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины.

По данным прокуратуры, 25 ноября 2017 года постановлением «народного совета Луганской народной республики» № 753 гражданин Украины, на основании его добровольного согласия, назначен так называемым «исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики», после чего он приступил к исполнению соответствующих «обязанностей».

Также, подчеркнули в прокуратуре, в сентябре-октябре 2018 года он подал в «центральную избирательную комиссию ЛНР» заявление о регистрации его кандидатуры на должность «главы ЛНР».

«По результатам проведенных, вопреки действующему законодательству Украины, на отдельных территориях Луганской области, временно неподконтрольных украинской власти, 11.11.2018 года так называемых "очередных выборов" избран так называемым "главой" террористической организации "ЛНР"», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование «органов власти ЛНР» и деятельности «народной милиции ЛНР», создает условия для деятельности незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

«Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что "ЛНР" вопреки Конституции Украины и нормативно-правовым актам Украины, указанное лицо умышленно совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и руководит террористической организацией "ЛНР"», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре напомнили, что в отношении Пасечника ранее было направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, которое в настоящее время рассматривается судом.