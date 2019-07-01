В Константиновке День молодежи отметили концертом «Тамерлана и Алены», выступлением Театра огня и ярких барабанщиков (Фото). Новости

День молодежи в Константиновке отметили грандиозным мероприятием. 30 июня в парке Юбилейный собрались около 10 тысяч жителей города и его гостей из Дружковки, Покровска, Краматорска, Константиновского и Покровского районов. Праздник организовал Борис Колесников, кандидат в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №49.

«Искренне поздравляю молодежь Донбасса с праздником! Образование и спорт являются приоритетными направлениями моей деятельности для детей и молодежи. Качественное, современное образование, особенно профессиональное техническое и средне-специальное — это гарантия трудоустройства молодого специалиста на работу с хорошей зарплатой. Это — путевка в жизнь, во многом определяющая судьбу человека. Уже сейчас молодые люди Константиновки и Дружковки могут освоить профессию повара, получить водительские права. И это только мои первые проекты, я не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Как президент хоккейного клуба «Донбасс» и вице-президент футбольного клуба «Шахтер», я хочу сказать, что путь в большой спорт начинается со школьных и уличных площадок. Если мы хотим видеть своих детей и молодежь в целом здоровыми и увлеченными любимым спортом, то наша задача — дать им возможность этим спортом заниматься, открыть им двери. Я поддерживаю и продолжу поддерживать проекты, связанные именно с массовым спортом», — говорит Борис Колесников.

В течение пяти часов на сцене выступали талантливые самодеятельные и профессиональные художественные коллективы. Яркими номерами порадовали гостей праздника веселые барабанщики, танцоры шоу-балета и кавер-группа. Чтобы дети могли повеселиться, в парке оборудовали оригинальные фотозоны, интерактивные и игровые площадки.

Аниматоры проводили многочисленные конкурсы, соревнования и спортивные игры, а зажигательные ведущий создавал гостям праздничное настроение. Хедлайнером концерта стал музыкальный дуэт «Тамерлан и Алена». Зрители танцевали под песни самого романтичного украинского R&B-дуэта и хором подпевали любимые хиты. Завершилась праздничная программа волшебным фаер-шоу от артистов театра огня.

«День молодежи прошел как настоящий городской фестиваль, со всего региона съехались люди. Это важное событие для города и гостей, отличный подарок для молодежи. Все слушали музыку, общались, танцевали, играли. Концерт и досуг были организованы очень качественно, на высоком уровне — впрочем, как все мероприятия, организованные Борисом Колесниковым. Хочу сказать спасибо Борису Викторовичу за воспитание подрастающего поколения, за поддержку образования, развитие спортивного направления и, конечно, действенное участие в жизни города», — рассказывает кондитер Ирина из Константиновки.

Напомним, Борис Колесников является кандидатом в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №49. Более десяти лет Борис Колесников оказывает поддержку школьникам, молодежи, юным спортсменам региона. Благодаря его заботе тысячи детей Донбасса занимаются в спортивных секциях, развивают свои таланты и приобретают новые навыки.

В ближайшие время кандидат реализует инициативы, направленные на воспитание грамотного и здорового молодого поколения. Борис Колесников планирует построить новый, современный кинотеатр в Константиновке, отремонтировать и реконструировать Дворцы культуры в Дружковке и Константиновке. Также при его поддержке в Константиновке появится Ледовая арена на 1 200 мест, будет реконструирован стадион «Металлург», легкоатлетический манеж, спортзалы школы и Индустриального техникума, открыт плавательный бассейн, возведены футбольные и баскетбольные мини-площадки.

Борис Колесников планирует создать профессиональный технический лицей на базе УПК; модернизировать Аграрный лицей и создать самое современное в Восточной Украине учебное заведение, в котором будет обучать специалистов-аграриев. Им будет продолжена программа поддержки одаренных детей Донбасса и закуплено современное оборудование для Станции юного техника.

Цей матеріал є матеріалом передвиборної агітації кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №49 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Колеснікова Бориса Вікторовича