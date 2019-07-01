У России есть несколько сценариев и это явно наступательные действия, – Данилюк. Новости

Россия постоянно усиливает свою готовность к наступательным действиям в Украине. Об этом заявил секретарь Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в интервью «LB.ua».
Он уточнил, что не хочет и не может раскрывать детали. «Я хорошо знаю цифры, но дело не в них. Сейчас видно, что Россия не в расслабленном состоянии, они постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине», – сказал Данилюк.
По его словам, в РФ это «делают регулярно, но по динамике видно, когда они теряют интерес. Пока этого не происходит. Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится... У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия», – сказал секретарь СНБО.
Данилюк уточнил, что у России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым. «Россия в гораздо большей степени милитаризированная страна, чем мы», – добавил секретарь СНБО.
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