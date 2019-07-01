В «ДНР» началась запись в электронную очередь за паспортом РФ . Новости

Сегодня, 1 июля, в единых центрах связи «Почты Донбасса» началась запись в электронную очередь. Об этом пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на «минвязи ДНР»

По его информации, первая тысяча талонов была выдана к 11:00, а в 14:00 уже было зарегистрировано 2 тыс. человек.

Всего в первый день работы электронной очереди зарегистрировано 3 200 человек. «Теперь граждане, получившие заветный талон, точно знают, когда их ждут в миграционной службе. Автоматизированная система – это полностью разработка "почты Донбасса», сделанная в рекордно сжатые сроки. Нашими сотрудниками было разработано программное обеспечение, налажено взаимодействие с миграционной службой. Сегодня эта система была запущена в работу. Утром возле Главпочтамта было около 300 человек – в течение часа они получили свои талоны электронной очереди. По состоянию на 15:00 в здании Главпочтамта очередей нет», – рассказал генеральный директор «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.