Гарантий нет: Эксперт рассказал, чем поможет разведение сил у Станицы Луганской. Новости

Разведения сил и средств в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) подтвердила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Однако, Украина не имеет никаких рычагов для контроля и гарантий, что другая сторона выполнит все обязательства. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

Эксперт отметил, что перспективы освобождения других населенных пунктов сомнительны. В частности, пока точно невозможно освободить Дебальцево (Донецкая обл., НКТ*).

«Это узловая станция, которая позволяет России закольцевать железную дорогу на Ростов (РФ). Поэтому между Луганском, Донецком и Новоазовском у них теперь есть кольцевая дорога. РФ спокойно может перевозить грузы по железной дороге», – пояснил Жданов.

По его словам, теоретически, следующий населенный пункт, где могут развести войска – это Мариуполь (Донецкая обл.). Он добавил, что это и хорошо, и плохо.

«Хорошо то, что это хоть и очень слабая, но попытка вернуться к плану 2015 года. Это "Минск-2". Даже был подписан дополнительный протокол, в котором указывались дистанции, на которые разводят войска, на какой дистанции вооружение должно стоять от линии разграничения», – сказал эксперт.

Жданов уточнил, что Миссия ОБСЕ с той стороны в 2018 году была полностью зачищена Россией от офицеров-представителей европейских стран, даже выходцев из стран ЕС. «На сегодняшний день миссию ОБСЕ на той стороне представляют бывшие силовики РФ, Казахстана и Беларуси. Верить им сложно. Еще даже будучи на нашей стороне, они не могли определить, откуда прилетели снаряды. Это огромный минус», – убежден военный эксперт.

По его мнению, второй фактор, который необходимо учитывать, заключается в том, что миссия ОБСЕ – это лишь наблюдательная миссия. Они не будут препятствовать, если даже открыто или полускрыто в «серую зону» поедут представители незаконных вооруженных формирований (НВФ), они будут наблюдать.

«"Серая зона" становится полем деятельности для разведывательных диверсионных групп как для ведения разведки, так и для совершения террористических актов, диверсий, в том числе на нашей территории», – отметил эксперт.

Он убежден, что если с той стороны будет предпринята попытка захватить украинские позиции, то мы уже ничего не успеем сделать. Сработает фактор внезапности, и они смогут выполнить любую свою задачу в рамках этой «серой зоны».

«Станица Луганская вообще не самое удобное место. Там есть Золотое, где есть транспортный переход, там машины ездили. Хотят восстановить пешеходный мост. Но можно было договориться восстанавливать его и так», – считает специалист.

Жданов подчеркнул, что с одной стороны, есть официальное подтверждение ОБСЕ, НВФ отвели силы, но очевидцы пишут, что с той стороны на блокпосту до сих пор сидят военные. «Поэтому гарантировать, что они встали и ушли, никто не может на самом деле», – уточнил он.

Более того, нарушается главный принцип миротворческой операции. Согласно уставу ООН, при операции по разведению противоборствующих сторон должна бы быть третья сторона, которая выступит арбитром.

«Поскольку у нас не хватает политической воли признать это вооруженным конфликтом, войной, мы не можем претендовать на миссию войск ООН. Но мы могли бы в том же нормандском формате, Будапештском формате сделать контингент из стран-гарантов. Предложить той же Франции или ФРГ поставить свои войска на линии разграничения», – уточнил военный эксперт.

Он добавил, что любое суверенное государство имеет право на договорные отношения. Это вопрос переговорного процесса. Принцип третьей стороны в том, что она становится на линии разграничения, и любой выстрел с какой-либо из сторон выходит в ее направлении.

«Как действует ООН? Войска ставят посередине. Кто бы ни выстрелил, они стреляют в ту сторону. Войска ООН разворачиваются и давят всей огневой мощью того, кто выстрелил. Плюс ООН вводит санкции против этой страны как нарушителя перемирия. Это принцип работы операции. У нас этот принцип не соблюдается. Поэтому в перспективе это работать не будет», – подытожил Олег Жданов.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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