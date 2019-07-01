Местные выборы: Определены главы в восьми ОТГ Луганщины. Новости

В Луганской области по результатам подсчета голосов территориальными избирательными комиссиями определены главы восьми объединенных территориальных громад (ОТГ). Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, ими стали:

Глава Марковского поселкового совета – Дзюба Игорь Анатольевич (26,6% голосов, участие в голосовании приняли 43,6% избирателей);

Глава Коломыйческого сельского совета – Чунихина Надежда Васильевна (93,6% голосов, участие в голосовании приняли 56,3% избирателей);

Глава Великочерниговского сельского совета – Кенюк Юрий Вячеславович (45,1% голосов, участие в голосовании приняли 50,8% избирателей);

Глава Красноталовского сельского совета – Батальщиков Сергей Васильевич (31% голосов, участие в голосовании приняли 38,4% избирателей);

Глава Веселовского сельского совета – Луганская Ольга Анатольевна (35,9% голосов, участие в голосовании приняли 49,8% избирателей);

Глава Калмыковского сельского совета – Свистунов Владимир Васильевич (58,4% голосов, участие в голосовании приняли 51,5% избирателей);

Глава Подгоровского сельского совета – Цукур Вячеслав Анатольевич (55,3% голосов, участие в голосовании приняли 30,2% избирателей);

Глава Шульгинского сельского совета – Козаченко Алексей Петрович (33,3% голосов, участие в голосовании приняли 49% избирателей).

Напомним, 30 июня в 8 ОТГ Луганщины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых ОТГ и соответствующих сельских и поселковых голов. Средняя явка составила 43,9%. Проголосовали 9 988 человек.

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