Последние дни Рады: Депутаты призвали выйти из ПАСЕ, рассмотреть Избирательный кодекс и не продавать землю (Видео) . Новости

Срок работы нынешнего состава Верховной Рады подходит к концу – впереди лишь 2 сессионные недели. Поэтому сегодня, 1 июля, на Согласительном совете обсуждали, что нужно в первую очередь успеть сделать. Но главной темой заседания стал ответ на возвращение российской делегации в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает телеканал «Украина».

«Мы должны продолжить борьбу за обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ», – обратился к депутатам спикер парламента Андрей Парубий.

Представители всех фракций единодушны: возвращение делегации может стать началом для снятия других международных санкций.

«Хочу напомнить требование лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка – и Раде рассмотреть этот вопрос – обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить постыдное возвращение России в ПАСЕ. Мы должны проявить позицию, мы должны защитить свободу и территориальную целостность», – подчеркнул народный депутат, фракция «Народный фронт» Андрей Тетерев.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что парламентский Комитет по иностранным делам сегодня решил, как должна отреагировать Украина на решение ассамблеи. «Приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ по решению Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов Государственной думы РФ, избранных с участием жителей Крыма», – сказал он.

Вернуться следует только после выполнения Россией всех обязательств по резолюциях ПАСЕ относительно всей Украины – Донбасса и Крыма, в частности. Также планируется отозвать приглашение представителей ассамблеи на досрочные выборы в качестве наблюдателей.

Между тем в Оппоблоке обратились к президенту – призвали начать диалог о повестке дня уже нового парламента и рассмотреть ряд разработанных партией социально-значимых законопроектов.

«Это восстановление мира, снижение тарифов, реальное снижение – все законопроекты в парламенте, отмена геноцидных реформ, которые являются античеловеческими социальными экспериментами. Возвращение контроля за ценами для стабилизации цен на важнейшие продукты питания», – обратился народный депутат, фракция «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

В Радикальной партии Олега Ляшко свои требования – не допустить продажи земли.

«Продажа украинской земли – это убийство украинского села. Это последнее богатство, которое осталось у украинцев. И они его хотят раздерибанить. Поэтому вместо продажи украинской земли иностранцам, как хочет нынешняя власть, мы предлагаем альтернативу – восстановление класса фермерства, 5 тыс. грн дотации на каждую корову, компенсацию стоимости для фермеров строительства животноводческих комплексов, приобретения отечественной сельхозтехники. Хозяином на украинской земле должен быть человек, который живет в селе, работает в селе и налоги платит в село. А не залетные латифундисты», – акцентировал Ляшко.

Представитель президента в парламенте подчеркивает, что Владимир Зеленский готов к сотрудничеству с депутатами и ждет рассмотрения своих кадровых предложений и инициатив. «Давайте все-таки в этом порыве голосования за Избирательный кодекс и три кадровых вопроса покажем, что мы готовы идти друг другу навстречу», – сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, президентские предложения, в частности, о назначении нового министра иностранных дел, могут рассмотреть двумя путями – на внеочередном заседании или уже после принятия Избирательного кодекса.