Ваше время вышло: Мураев зовет Бойко на дебаты (Видео). Новости

Первый номер в списках «Оппозиционного блока», народный депутат Евгений Мураев бросил вызов экс-соратнику, а ныне одному из лидеров платформы «За життя» Юрию Бойко, передает телеканал «Украина».

Мураев акцентирует, что еще больше недели назад предложил оппоненту встречу в любом месте на условиях Бойко. И ответа до сих пор так и не получил.

«Юрий Бойко, ваше время вышло. Я давал вам неделю на ответ. Предлагал выбрать время и место. Но вы прячетесь. Я буду ждать вас в эту пятницу в 10 часов вечера», – сказал Мураев.