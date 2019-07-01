Обстрел автомобиля медиков в Водяном обсудят в рамках ТКГ. Новости

Такие проявления агрессии незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе, как обстрел автомобиля медиков в зоне ООС возле Водяного (Донецкая обл.) угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 1 июля, на своей странице в Facebook сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Сегодня утром санитарный автомобиль украинских сил попал под смертельный огонь ПТРК боевиков вблизи поселка Водяное. Один военный погиб на месте, а недавно стало известно, что в госпитале от тяжелых ранений скончался медик. Искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Они, как и десятки погибших воинов, были настоящими героями Украины, которые, отбросив страх, самоотверженно выполняли свой долг. Стрелять у медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых – все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права», – написал Данилюк.

По его мнению, подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Он также уточнил, что ситуция обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по упрегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает обстрел сегодня, 1 июля, автомобиля медиков в районе Водяного попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.