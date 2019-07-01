В «ЛНР»: За отказ от проверки на алкогольное опьянение могут дать 15 суток . Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области вступили в силу изменения в «кодекс об административных правонарушениях». В частности, в норму об ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение, пишут местные интернет-ресурсы.

«Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч рублей (1 214 грн, по местному курсу на 1 июля, – ред.) до 5 тысяч (2 024 грн) российских рублей или административный арест на срок до 15 суток», – говорится в «кодексе».

Кроме этого, за отказ от освидетельствования при нахождении в состоянии опьянения в общественном месте предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб. (4 048 грн) или административный арест на срок до 15 суток.