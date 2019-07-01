Пожар на крыше «китайской стены» в Луганске потушили (Фото). Новости

Пожарные «МЧС ЛНР» ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома в центре неподконтрольного украинской власти Луганска, известного как «китайская стена». Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в «МЧС ЛНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что сообщение о пожаре на крыше дома по улице Коцюбинского поступило в дежурную часть «МЧС ЛНР» в 15.46. «По прибытию первых подразделений пожарно-спасательных сил к 10-му подъезду дома № 27 раздался хлопок. В ходе разведки было установлено, что горит кровля крыши технического этажа многоэтажного жилого дома)», – говорится в сообщении.

«Пожар был ликвидирован в 16.41. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются)», – пишут в «МЧС ЛНР».