Луганская «Заря» сообщила, с кем не продлила контракт. Новости

Луганская «Заря» не продлила контракты с футболистами Вячесловаом Чечерой и Олегом Чуваевым. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб "Заря" искренне благодарит за сотрудничество тренеров: Игоря Фокина, Александра Ногина, Александра Грицая, руководителя научно-аналитической группы Валерия Михайленко, а также голкипера Олега Чуваева и защитника Вячеслава Чечера», – говорится в сообщении.

Уточняется, что контракты окончены и пришел черед сказать спасибо за проделанную работу. «И тренеры, и научно-аналитическая группа, и вышеупомянутые футболисты, безусловно, внесли полноценный вклад в развитие нашего клуба и работали на благо"Зари" не один год», – говорится в сообщении.



