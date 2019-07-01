Поддержка Украины в Европе существует, но она имеет свой предел, – Смешко. Новости

Надеяться, что кто-то в Европе просыпается утром и думает, что можно сделать лучше для Украины – бесполезно. Об этом заявил лидер партии «Сила и Честь» Игорь Смешко во время онлайн-общения с пользователями соцсетей.

«Парламентская ассамблея Совета Европы -– это совещательный площадка, на которой представлены более 40 стран. Одним из крупнейших финансовых доноров ПАСЕ является Россия. Думаю, для нас не новость, что в мире не существует бесполезных союзников. Нам давно надо знать правду. Суровую правду, но такую, какая есть: у Украины нет бесполезных союзников. Не только на Востоке, но и на Западе», – сказал Смешко.

По его мнению, такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания – экономически достаточно зависимы от России. Особенно Германия, в которой до 2025 года 70% поступления газа для промышленности будет с РФ.

«Россия дает преференции Германии по газу, запустила к себе ее промышленность. Санкции, действующие в настоящее время со стороны Евросоюза, бьют по экономике и социально-экономическому положению европейских стран. ЕС заинтересован в продолжении диалога с Россией, а также слывут страной со вторым ядерным потенциалом и крупнейшей в Европе армией», – отметил лидер партии «Сила и Честь».

«Итак, надеяться, что кто-то в Европе просыпается утром и думает, что можно сделать лучше для Украины, – бесполезно. Особенно бесполезно, так как в самой Украине галопирующая коррупция, отсутствие верховенства права, постоянные катаклизмы внутри. Все это приводит к объективной усталости Европы от Украины. Так, демократические принципы остаются демократическими принципами. Западные политики учитывают, что Украина сделала европейский выбор и борется за демократию. Поддержка есть, но она имеет предел. И произошло то, что произошло, тем более, что Россия активно работала по возвращению своей делегации в ПАСЕ», – подчеркнул Игорь Смешко.

Он убежден, что нам нужно понять главное: пока Украина не будет наращивать свои государственные силы – экономику, армию, дипломатию и информационную составляющую – до того нам все больше и больше придется сталкиваться с тем, что уставшая Европа не будет за нас все время с копьями биться против России.