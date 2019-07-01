В Донецкой области начато расследование по факту обстрела автомобиля медиков, – прокуратура. Новости

В Донецкой области начато расследование по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями санитарного автомобиля ВСУ, в результате которого двое военнослужащих погибли, а один получил ранения. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины», – говорится в сообщении.

В нем уточняется что 1 июля, около 10:50, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями «ДНР» окрестностей села Водяное (Волновахского района, Донецкой области) противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных Сил Украины. «В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области», – сообщили в ведомстве.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что, как заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, такие проявления агрессии незаконных вооруженных формирований на Донбассе, как обстрел автомобиля медиков в зоне ООС возле Водяного, угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.