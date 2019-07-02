Разграблено и раскурочено: Что сегодня творится внутри Донецкой торгово-промышленной палаты (35 фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке здание Донецкой торгово-промышленной палаты (ТПП), которое находится рядом с взорванным Путиловским мостом, основные повреждения получило во время боевых действий 2014-2015 годов, а к 2016-му оно было полностью разграблено. Как передают «Донецкие новости», при этом по сей день на здании сохранилась надпись «Россия – это Донбасс».

Бывший Дворец культуры им. Калинина, ставший еще в 2002 году весьма респектабельным зданием Донецкой ТПП, в 2015 году пережил уже второе масштабное разрушение.

Дворец культуры был построен в 1938 году. Тогда это культурное заведение находилось в ведомстве «Артиллерийского завода» (будущий завод «Точмаш»). Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, и было восстановлено только в 1962 году. Имя дворца было тоже восстановлено – «Дворец культуры им. М.И. Калинина». Много лет в самом дворце и вокруг него кипела интересная и, действительно, культурная жизнь. В начале 90-х годов прошлого века, как и иные культурные заведения города, закрылся. А в 2002 году здание передали Донецкой торгово-промышленной палате.

Разрушенное послевоенное здание ДК им. Калинина

ДК им. Калинина в 1969 году

Донецкая ТПП в довоенное время

Находящееся около Путиловского моста в близости от ведения боевых действий, здание сильно пострадало из-за постоянных обстрелов. Первые повреждения оно получило в декабре 2014-го. А значительная доля разрушений пришлась на март 2015 года.

К осени 2016 года здание внутри было разграблено и раскурочено. Прилегающая территория заброшена и довольно запущена.

В 2007 году при Донецкой ТПП был открыт домовой храм во имя святой равноапостольной княгини Ольги. Этот храм тоже пострадал от обстрелов.

В довоенное время домовой храм выглядел так:

Читайте также: