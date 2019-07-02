Хороший был обувщик – матом ругался: Житель Донецка прошел по «военной» части города (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по поселку «15-й участок», который находится недалеко от аэропорта и граничит с поселком Октябрьский.
Дончанин проходит по местам, знакомым с детства.
«Кто из старожилов помнит? Раньше назывался магазин "Старый". Изначально здесь мясом торговали, потом был обычный магазин. Но, судя по его состоянию – война и его мимо не обошла. Прилеты, осколочки. Зеленая дверь – изрешечена», – комментирует Полтавец.
«А тут у магазина был ремонт обуви. Сюда с поселка ходили. Хороший здесь был обувщик. Матом любил ругаться. Но хорошо делал обувь. Сейчас – заколочено», – продолжает дончанин.
Далее он идет по пустым улицам 15-го участка, отмечая, что рядом слышны звуки боя.
Напомним, ранее Игорь Потавец показал разрушенную войной часть «15-го участка».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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