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Хороший был обувщик – матом ругался: Житель Донецка прошел по «военной» части города (Фото, видео). Новости

Хороший был обувщик – матом ругался: Житель Донецка прошел по «военной» части города (Фото, видео)

02.07.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по поселку «15-й участок», который находится недалеко от аэропорта и граничит с поселком Октябрьский.

Дончанин проходит по местам, знакомым с детства.

«Кто из старожилов помнит? Раньше назывался магазин "Старый". Изначально здесь мясом торговали, потом был обычный магазин. Но, судя по его состоянию – война и его мимо не обошла. Прилеты, осколочки. Зеленая дверь – изрешечена», – комментирует Полтавец.

«А тут у магазина был ремонт обуви. Сюда с поселка ходили. Хороший здесь был обувщик. Матом любил ругаться. Но хорошо делал обувь. Сейчас – заколочено», – продолжает дончанин.

Далее он идет по пустым улицам 15-го участка, отмечая, что рядом слышны звуки боя.

Напомним, ранее Игорь Потавец показал разрушенную войной часть «15-го участка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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