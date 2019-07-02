В «ДНР»: Житель Донецка показал, сколько стоит одежда (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч побывал в магазине «Семейный квартал» недалеко от площади Ленина. Дончанин показал цены на одежду.

В магазине продают женскую, мужскую и детскую одежду.

Продавцы поинтересовались у Михаила Саныча, с какой целью он снимает в магазине, но запечатлеть цены разрешили. Как рассказала продавец, сейчас проводится летняя распродажа, и на многие товары скидки.

«Кстати, по качеству, джинсы, мне кажется, получше, чем китайские. Производитель Турция», – отметил мужчина.

По его словам, хорошим качеством отличаются и футболки.

Цены следующие:

рюкзак – 1079 руб. (450 грн по местному курсу на 2.07.2019);

сумка женская – 949 руб. (395 грн), 899 руб. (375 грн);

платье – 1239 руб. (516 грн), 719 руб. (300 грн);

платье шифоновое – 599 руб. (250 грн);

мужские футболки – 919 руб. (383 грн), 679 руб. (283 грн), 799 руб. (333 грн);

мужские футболки с длинным рукавом – 949 руб. (395 грн);

брюки женские – 707 руб. (295 грн);

шорты джинсовые женские – 917 руб. (382 грн);

детская джинсовая курточка с длинным рукавом и вышивкой – 809 руб. (337 грн);

черные женские брюки – 1103 руб. (460 грн);

тонкие цветные женские штаны – 1119 руб. (466 грн);

женская футболка – 579 руб. (241 грн);

сумка мужская – 849 руб. (354 грн);

майка женская – 300 руб. (125 грн);

штаны мужские спортивные – 1479 руб. (616 грн);

мужские рубашки – 999 руб. (416 грн);

мужские джинсы – 1399 руб. (583 грн).

Читайте также: