Сезон бахчевых: В Мариуполе пояснили, как правильно выбирать арбузы и дыни (Видео). Новости

Сезон арбузов и дынь в самом разгаре. Бахчевых на любой вкус и кошелек изобилии в супермаркетах, на рынках и в стихийных торговцев Мариуполя, передает телеканал «Сигма».

Родион Ерошинков пришел на рынок за арбузом. Хочет купить спелый, сладкий и вкусный. Парень говорит, сам не знает по каким критериям выбирать плод. «В целом, доверяю продавцу. Вот если продавец говорит правду, я покупаю один раз, потом пробую, потом прихожу еще раз. А если попался некачественный – тогда не прихожую», – говорит он.

Владимир Пичкуров выращивает арбузы и дыни 11 лет. Он отмечает – у каждого сорта бахчевых свои признаки созревания, прежде всего следует осмотреть хвостик арбуза. «Когда сухой полностью, я его срываю. Ну еще на отрыв – отрывается легко, значит я его срываю, если нет, то оставляю дальше», – поясняет мужчина.

Также спелый арбуз имеет желтоватую сторону, яркие полосы и глянцевый блеск. Кожура должна быть твердой, но не протыкаться ногтем. «А еще, если близко к уху приложить, то у него есть звук хрустящий. Если он вообще без звуков – значит, зеленый», – продолжает Владимир.

А вот дыню выбрать проще. «Она должна быть мягенькая, должен быть вкусный, ароматный запах и он считается спелой. Вот эта дыня еще зеленая, и запаха такого не выделяет», – продолжает специалист.

На рынке за килограмм арбуза просят5-6 грн. Стоимость дыни колеблется в зависимости от размера. От 3 до 15 грн за килограмм.

Как только ягоды попадают на прилавки, работники рынка должны взять пробы на нитраты. «Пробный образец отправляется в областную лабораторию города Мариуполя, и на следующий день мы уже знаем заключение. Мы проверили уже где-то 30-40 проб. Содержание нитратов не было выявлено. Так что на нашем рынке мариупольцы могут брать арбузы, дыни, помидоры, огурцы спокойно», – комментирует сотрудник лаборатории рынка Александр Азалиев.

Специалисты акцентируют, что не стоит покупать бахчевые у дорог. Потому что ягоды впитывают тяжелые металлы и выхлопные газы. Также арбузы и дыни должны быть в тени, не иметь разрезов и трещин. У арбуза прожилки должны быть белого цвета, а мякоть – красного. Если сомневаетесь – спрашивайте документы на продукцию.

«У реализаторов имеются экспертные заключения на руках, и потребитель может потребовать их показать. Там будет отмечена органолептика бахчевых культур, а также, содержание, не превышающее норму нитратов. Такие же документы вы можете потребовать и в супермаркетах, у администрации магазинов – по каким документам пришли продукты и соответствуют ли они санитарным нормам», – заключил заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы Мариуполя Эдуард Квашук.