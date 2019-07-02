Началось с ангины: Как заболевание ХПН в корне изменило жизнь переселенца. Статьи

Врачебная некомпетентность стоила жителю Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) Артему Луганцеву здоровья. Мужчину лечили сначала от желтухи, потом мочекаменной болезни. А в итоге оказалось, что у Артема гломерулонефрит, переросший в хроническую почечную недостаточность. Уже в Киеве ему сделали операцию по установке катетера для прохождения перитонеального диализа (это когда функцию почек выполняет брюшина в сочетании со специальным раствором, который вводится внутрь через каждые 4-5 часов в количестве 2 литра и ежедневно). Сейчас у Луганцева I группа инвалидности и 2300 грн государственной помощи. Эти обстоятельства не подкосили нашего земляка: в начале этого года Артем создал и зарегистрировал благотворительный фонд «Я Живу», который оказывает информационную, психологическую и психотерапевтическую помощь больным с хронической почечной недостаточностью (ХПН). В ближайшем будущем мужчина подключит партнеров, и тогда подопечные фонда смогут получать ко всему прочему и необходимые медикаменты.

Все началось с ангины

За год до войны Артем заболел ангиной, которая дала осложнения на почки и подорвала здоровье. «В больницу я поступил с температурой 39.5 и ярко выраженными признаками заболевания почек. Меня отправляли то к одному врачу, то к другому. Никто не мог поставить точный диагноз. Изначально лечили от желтухи, потом от мочекаменной болезни. Врачи долгое время не могли поставить правильный диагноз, а потом когда у хирурга закончились варианты диагностики, тогда он и предложил сходить на обследование к нефрологу. Этот специалист меня осмотрел и сразу поставил диагноз», – рассказывает мужчина.

Врач посоветовал ему поехать в Донецк, в больницу им. Калинина для полного обследования и определения гломерулонефрита, так как существует более 40 разновидностей данного заболевания. «Я поехал, сделал биопсию почек, получил результаты, оказалось, что у меня вялотекущий, периодически обостряющийся воспалительный процесс в почках, приводящий к склерозу и деформации почки, а также к повышению артериального давления и к хронической почечной недостаточности. Было назначено лечение, но время уже было упущено, так как в стадии обострения эта болезнь излечима, а когда переходит в хроническую форму, то все идет только на ухудшение», – посетовал Луганцев.

Артем с супругой

Спасло не безразличие киевских врачей

Из Торецка мужчина уехал, как только начали бомбить донецкий аэропорт. Знакомый сагитировал Артема перебраться в Киев, говорил, что тут большие возможности и хорошие заработки. Через две недели в столицу приехали супруга и двое детей нашего героя. А через полтора года Артем расстался со своим компаньоном и каждый пошел своей дорогой – Луганцев устроился в торговый отдел в одну из дистрибьюторских компаний Киева.

«Когда более-менее встал на ноги, старая болячка дала о себе знать. К врачам обратился спустя год после переезда. У меня были отечности тела, постоянная усталость, тошнота. Я понял, что мой гломерулонефрит начал прогрессировать. Обратился в областную клиническую больницу на ул. Баггоутовской, меня там взяли на учет. Приняли без разговоров, отношение врачей на "5 с плюсом". Начал наблюдаться, лечиться, заниматься здоровьем», – продолжает собеседник.

Но с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. И в какой-то момент работоспособность почек приблизилась к 5%. Тогда встал вопрос о выборе почечно заместительной терапии (диализе). «В начале сентября 2017 года меня прооперировали – поставили катетер для прохождения перитониального диализа, теперь я на нем нахожусь», – сказал 38-летний переселенец, добавив, что между первым визитом к врачу и операцией прошло около двух лет.

Семья Артема

Работа с психологом вернула к жизни

Последние полтора года Артем познает азы психологической науки. И это не случайно: когда после операции началась депрессия, апатия ко всему, вернуть интерес к жизни Луганцева помог хороший психолог и психотерапевт Ирина Валявко.

«Мы работали пару месяцев и с каждой консультацией меня эта наука все больше и больше затягивала. Я заинтересовался, но не как наукой, которая меня сканирует, а для того, чтобы самому помогать и показывать на своем примере, что оглашение диагноза это не смертный приговор и жизнь продолжается и в этой новой жизни тоже есть краски и они настолько же яркие, как и раньше. Потому что я не понаслышке знаю, что многие люди воспринимают диагноз как приговор и жизнь для них теряет смысл. Ведь заболевание ХПН меняет жизнь в корне: на начальном этапе это просто диеты, но когда у вас 4-5 степень, вот тут она меняется в корне, особенно для тех, кто на гемодиализе», – констатировал Артем.

Прежде всего, изменения касаются образа жизни – жесткий контроль воды, так как она выводится из организма только путем диализа, жесткий контроль калия (ягоду практически нельзя), контроль фосфора и кальция (фосфор повышается, кальций не усваивается, что приводит к разрушению суставов и к очень сильным болям в ногах). Почти ежедневные судороги, сумасшедшие скачки давления, низкий гемоглобин и постоянная усталость.

«Сейчас я уже прошел курсы по психологии у Ники Верниковой и с сентября начинаются полугодичные курсы по метафорическим картам. Для меня теперь понятно, что психология не имеет ничего общего с психиатрией. Мне очень понравилась эта наука, поэтому я и решил развиваться в этом направлении», – отметил Артем.

Хочу помогать таким же, как и я

Недавно, буквально месяц назад, Артем уволился с работы, чтобы заняться развитием своего фонда «Я Живу». В марте этого года фонд был официально зарегистрирован. Его цель – оказание психологической, психотерапевтической, медикаментозной и информационной помощи больным ХПН.

«Я со своей командой хочу максимально улучшить качество жизни этим людям. Со мной на добровольных началах сотрудничают психологи и юристы. Этот проект поддерживает Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины», – отметил Луганцев, уточнив, что за время работы фонда за психологической помощью обратились 8 человек, среди них нет ни одного переселенца.

Что касается медикаментозной помощи, этот аспект сейчас в разработке. Артем надеется на помощь из Италии. «Благотворительный фонд "Діти надії та любові" ежегодно моих детей отправляет на оздоровление в итальянские семьи. Туда ездят около полусотни человек, в основном дети атошников и переселенцев. Семья, принимающая сына, в курсе о моей болезни. Мы за эти годы сдружились. Глава семейства Франческо знаком с руководителем местного фонда, который ближе к окончанию срока годности препаратов собирает их по аптекам и раздает нуждающимся. И я сейчас планирую вести переговоры, чтобы эти препараты пересылали для нужд моего фонда», – сказал он.

Команда психологов

Артем Луганцев с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что все поставленные задачи в скором времени будут реализованы. «Буду участвовать во всевозможных грантовых программах. Написать правильно и четко презентацию мне помогает толковый специалист Валентина Тарасенко которая специализируется по подаче грантовых заявок, регистрации и работы общественных организаций. Она помогает мне на добровольных началах», – сказал переселенец.

А еще команда фонда «Я Живу» совместно с Институтом нефрологии будет снимать фильмы о заместительной почечной терапии – перитониальный диализ и гемодиализ. В данных сюжетах будет в развернутом виде рассказано о плюсах и минусах каждого из видов диализа.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»