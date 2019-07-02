Справились своими силами: В «ДНР» показали Захарченко и «Моторолу» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ко Дню молодежи провели акцию. В ходе «социального проекта» со скульптурами убитых «главы ДНР» Александра Захарченко и командира незаконного вооруженного формирования Арсена Павлова («Моторолы») могли сфотографироваться желающие из числа молодежи. На фото – парень и девушка, а также скульптуры Захарченко и Моторолы за одним столом. Снимок, сделанный на мероприятии и опубликованный в соцсети, вызвал оживленное обсуждение.

Пользователи соцсетей иронично отнеслись к представленным скульптурам, многие отмечают схожесть «Моторолы» с Лениным:

«Нochu _ domoy‏»: «Гггг... Скульптора в студию! Творчество… Судя по рукам, там еще кто-то справа, "Гиви"? "Моторола" на Ленина похож»;

«Poltavska galushka24,5%»: «Вот это маразм!»;

Ясюня: «А Захарченко – на Фантомаса»;

Яблонька‏: «Мадам Тюссо рыдает»;

«Нochu _ domoy»: «Судя по цвету рук – якутский скульптор материал прислал?»;

«Зеркальце в коробке»: «Мама дорогая! Фильм ужасов»;

Иваненко: «Блин, ночь глубокая, а я ржу вслух»;

Олег: «Левая рука Моторолы – рука аристократа»;

Моника: «А я думала, то Ленин»;

«Дядя Вова»: «Ленин и Фантомас»;

«Mortido»: «‏И "Ленин" такой молодой! И юный Захар впереди!»;

Алекс: «Тюссо уже не та»;

Маруся: «Слева с бородкой – Ленин?»;

Шурик‏: «Я тебя слепила из того, что было»;

«Варта‏»: «Пригласить якутского скульптора бюджет не позволял, так что справились своими силами, как-то так».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

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