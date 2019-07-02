Справились своими силами: В «ДНР» показали Захарченко и «Моторолу» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ко Дню молодежи провели акцию. В ходе «социального проекта» со скульптурами убитых «главы ДНР» Александра Захарченко и командира незаконного вооруженного формирования Арсена Павлова («Моторолы») могли сфотографироваться желающие из числа молодежи. На фото – парень и девушка, а также скульптуры Захарченко и Моторолы за одним столом. Снимок, сделанный на мероприятии и опубликованный в соцсети, вызвал оживленное обсуждение.
Пользователи соцсетей иронично отнеслись к представленным скульптурам, многие отмечают схожесть «Моторолы» с Лениным:
- «Нochu _ domoy»: «Гггг... Скульптора в студию! Творчество… Судя по рукам, там еще кто-то справа, "Гиви"? "Моторола" на Ленина похож»;
- «Poltavska galushka24,5%»: «Вот это маразм!»;
- Ясюня: «А Захарченко – на Фантомаса»;
- Яблонька: «Мадам Тюссо рыдает»;
- «Нochu _ domoy»: «Судя по цвету рук – якутский скульптор материал прислал?»;
- «Зеркальце в коробке»: «Мама дорогая! Фильм ужасов»;
- Иваненко: «Блин, ночь глубокая, а я ржу вслух»;
- Олег: «Левая рука Моторолы – рука аристократа»;
- Моника: «А я думала, то Ленин»;
- «Дядя Вова»: «Ленин и Фантомас»;
- «Mortido»: «И "Ленин" такой молодой! И юный Захар впереди!»;
- Алекс: «Тюссо уже не та»;
- Маруся: «Слева с бородкой – Ленин?»;
- Шурик: «Я тебя слепила из того, что было»;
- «Варта»: «Пригласить якутского скульптора бюджет не позволял, так что справились своими силами, как-то так».
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.
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