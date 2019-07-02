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Справились своими силами: В «ДНР» показали Захарченко и «Моторолу» (Фото). Новости

Справились своими силами: В «ДНР» показали Захарченко и «Моторолу» (Фото)

02.07.19 08:54dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ко Дню молодежи провели акцию. В ходе «социального проекта» со скульптурами убитых «главы ДНР» Александра Захарченко и командира незаконного вооруженного формирования Арсена Павлова («Моторолы») могли сфотографироваться желающие из числа молодежи. На фото – парень и девушка, а также скульптуры Захарченко и Моторолы за одним столом. Снимок, сделанный на мероприятии и опубликованный в соцсети, вызвал оживленное обсуждение. 

Пользователи соцсетей иронично отнеслись к представленным скульптурам, многие отмечают схожесть «Моторолы» с Лениным:

  • «Нochu _ domoy‏»: «Гггг... Скульптора в студию! Творчество… Судя по рукам, там еще кто-то справа, "Гиви"? "Моторола" на Ленина похож»;
  • «Poltavska galushka24,5%»: «Вот это маразм!»;
  • Ясюня: «А Захарченко – на Фантомаса»;
  • Яблонька‏: «Мадам Тюссо рыдает»;
  • «Нochu _ domoy»: «Судя по цвету рук – якутский скульптор материал прислал?»;
  • «Зеркальце в коробке»: «Мама дорогая! Фильм ужасов»;
  • Иваненко: «Блин, ночь глубокая, а я ржу вслух»;
  • Олег: «Левая рука Моторолы – рука аристократа»;
  • Моника: «А я думала, то Ленин»;
  • «Дядя Вова»: «Ленин и Фантомас»;
  • «Mortido»: «‏И "Ленин" такой молодой! И юный Захар впереди!»;
  • Алекс: «Тюссо уже не та»;
  • Маруся: «Слева с бородкой – Ленин?»;
  • Шурик‏: «Я тебя слепила из того, что было»;
  • «Варта‏»: «Пригласить якутского скульптора бюджет не позволял, так что справились своими силами, как-то так».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища

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