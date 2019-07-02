От шквалов и гроз до засухи: Какой будет погода в июле. Новости

Второй месяц лета вчера отметил свой приход в Украину возвращением 30-градусной жары, но уже сегодня температура снизится до комфортных +25-27, и кое-где пройдут дожди. В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, «макушка лета» сохранит статус самого теплого месяца года, хотя погода ожидается неустойчивой: то грозы со шквалами, то изнуряющая засуха, пишет «Сегодня».

Фото: Сегодня

Специалисты Укргидрометцентра говорят, что среднемесячная температура в июле составит +20-24,5 градуса, что на 1,1-2,5 градуса выше многолетних значений. В западных и северных регионах будет прохладнее, в центральных, южных и восточных – жарче. Так, если на Буковине, Хмельнитчине, Тернопольщине, Волыни, Полесье июльская погода окажется достаточно комфортной и до +30 днем столбик термометра будет подниматься редко, то на Киевщине, Черкасчине и Полтавщине в середине и в конце месяца воздух после полудня прогреется +30-32 и выше в тени. Хуже всего придется жителям восточных областей, где ярче выражен континентальный климат. Абсолютный максимум – +36-39 градусов днем – на Харьковщине, Донбассе и Луганщине такой же, как в Херсонской и Одесской областях, но благодаря влиянию Черного и Азовского морей жара на юге переносится легче. А вот осадков на западе и севере страны выпадет почти втрое больше, чем на юге и востоке: до 105 мм против 34-40 мм. Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что будет три периода дождей: по одному в каждой декаде (см. инфографику).

Хотя, по данным Центральной геофизической обсерватории, продолжительность метеорологического лета (переход среднесуточной температуры через +15) в XXI веке у нас увеличился на неделю, достигнув 124 дней, ученые говорят, что тепла в этом году не хватит даже на август.

«Лето фактически началось с середины июня и закончится в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень», – прогнозирует завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Укргидрометео НИИ Вазира Мартазинова.