В ОБСЕ сообщили о ранении мужчины в неподконтрольном Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 28 июня был ранен 39-летний мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 1 июля.

«30 июня в больнице в Донецке наблюдатели видели 39-летнего мужчину с несколькими ранениями лица, правого плеча и брюшной полости. Медработники сообщили о том, что мужчину доставили в больницу утром 28 июня с ранениями лица и тела от попадания осколков стекла. Пострадавший сообщил, что проживает на ул. Косарева, 84, в Донецке. Он добавил, что 28 июня, примерно в 04:15, он услышал 3 громких взрыва, за которыми последовал четвертый взрыв, который прозвучал в непосредственной близости от его дома. Пострадавший также рассказал, что сразу после последнего взрыва одно из окон выбило взрывной волной, и что он был ранен фрагментами стекла и осколков», – сказано в отчете.

В отчете также сообщается, что 29 июня на ул. Косарева, 65, в жилом квартале микрорайона Трудовские Петровского района неподконтрольного украинским властям Донецка наблюдатели видели в земле свежую воронку диаметром примерно 1 м приблизительно в 20 м к востоку от шестиэтажного многоквартирного дома.

«Команда СММ также отметила, что остекление в 13 окнах с восточной стороны вышеупомянутого дома было выбито», – сказано в отчете.

Ориентировочно в 200 м к востоку на ул. Косарева, 84, члены патруля Миссии зафиксировали еще одну свежую воронку диаметром 1 м примерно в 5 м к западу от двухэтажного дома, а также осколочные повреждения западного фасада и западного ската крыши дома, где 12 окон были забиты деревянными досками.

«По оценке СММ, обе воронки образовались в результате разрывов 82-мм минометных мин, при этом установить направление огня не представлялось возможным», – отметили в СММ ОБСЕ.