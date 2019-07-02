Основная – до верха моста: Ситуация в пунктах пропуска утром 2 июля. Новости

Сегодня утром, 2 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,4 тыс. человек и 4,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9250 человек и 1100 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7965 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7170 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4120 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11830 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Евгений: «5:48. Горловка: пешие от туалета, машин перед полицией до поворота и после все забито».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Михаил: «6:10. "Каргилл" в Курахово льгота – до моста, основная – до верха моста. Движение по 3 машины в 15 минут примерно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ilya: «5:11. Еленовка в сторону Украины общая 110, льгота 40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Olga: «7:10. В Гнутово машин много, ушла очередь в село».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.