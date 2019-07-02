В Луганской области сгорело пшеничное поле. Новости

В Луганской области в Белокуракинском районе сгорело пшеничное поле. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«1 июля в 13 час. 34 мин. в с. Алексеевка Белокуракинского района на поле (площадью 21 га) возник пожар пшеницы на корню. В 14 ч. 25 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 16 га», – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Спасатели предупреждают, что вместе с ростом температуры воздуха наблюдается также и повышение показателя количества пожаров в природных экосистемах. Граждане массово начали сжигать мусор на приусадебных участках, тем самым провоцируя возникновение возгораний на открытой территории.

Пожарные уже начали ликвидировать многочисленные пожары травы, камыша, хвойной подстилки и сухостоя.

«Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах! Прежде всего, не следует разводить открытый огонь в лесной зоне, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке. Категорически запрещено выжигать мусора и растительные остатки», – говорится в сообщении.