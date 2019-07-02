В зоне ООС старшины оперативно-тактических группировок и военных частей подвели итоги работы (Фото). Новости

В зоне операции Объединенных сил состоялось собрание с главными старшинами оперативно-тактических группировок и военных частей Объединенных сил. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время мероприятия были подведены итоги деятельности главных старшин Объединенных сил за прошлый месяц. В частности, обсуждались реализация требований командующего Объединенных сил по работе сержантского состава и выполнения ими задач по назначению. Кроме этого, перед главными старшинами выступил представитель Военной службы правопорядка, который провел анализ состояния правопорядка в воинских частях Объединенных сил.

Также были определены задачи на следующий месяц по повышению эффективности выполнения обязанностей и предотвращению негативных поступков сержантами.