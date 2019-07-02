В ОБСЕ рассказали о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. Новости

Миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг мероприятий, связанных с процессом разведения сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 1 июля.

Как рассказали в ОБСЕ, 29 и 30 июня на передовой позиции незаконных вооруженных формирований (которая не была демонтирована) к югу от деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской, наблюдатели видели 2-х мужчин в одежде военного типа с наручными повязками голубого цвета с надписями «СЦКК» на русском и английском языках. При этом средства военного типа зафиксированы не были.

29 июня на участке разведения члены патруля Миссии видели, как при помощи 2-х машин (грузовика с краном и грузовика с прицепом) с участка возле блокпоста НВФ к югу от моста в Станице Луганской убирали некоторые сооружения и несколько бетонных блоков. В течение дня на самом блокпосту наблюдатели фиксировали непрерывный поток людей, следовавших в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где команда СММ видела сотрудников в гражданской одежде, которые осуществляли проверку документов пересекавших блокпост лиц.

На этом же участке наблюдатели также видели около 10 мужчин в одежде военного типа с аналогичными вышеупомянутыми наручными повязками голубого цвета. 30 июня, по наблюдениям Миссии, ситуация не изменилась.

29 июня, осуществляя мониторинг возле памятника князю Игорю, ориентировочно в 250 м к юго‑востоку от южного края участка разведения, команда Миссии зафиксировала, что на парковке примерно в 50 м к югу памятника были установлены 3 новых контрольно-пропускных кабинки. Кроме того, наблюдатели видели, как грузовик подвез к этому месту 3 дополнительных контейнера для обустройства контрольно-пропускных кабинок. Команда Миссии продолжала наблюдать за установлением новых контейнеров для кабинок примерно до 16:00. 30 июня члены патруля Миссии констатировали, что работы по установлению контейнеров уже не велись.

29 и 30 июня наблюдатели снова зафиксировали отсутствие личного состава и средств Вооруженных сил Украины на бывшей крайней передовой позиции, а также в укрытии Вооруженных сил Украины для ожидающих в очереди, расположенном примерно в 700 м севернее деревянных конструкций.

29 июня на участке разведения наблюдатели видели группу по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая проводила разминирование в пределах 5 м по обе стороны дороги. Команда СММ также видела, как сотрудники ГСЧС, которые входили в эту группу, собирали неразорвавшиеся снаряды и фрагменты боеприпасов, в том числе хвостовой стабилизатор реактивной гранаты, примерно в 20 м к востоку от дороги, и складывали эти предметы на обочине дороги. Двое представителей ВСУ при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили СММ, что 29 июня проводились работы по разминированию на участке дороги, ведущей от северного края участка разведения к бывшей передовой позиции ВСУ.

30 июня наблюдатели констатировали, что работы по разминированию на участке разведения не проводились. 29 и 30 июня команда СММ отметила, что работы по демонтажу на вышеупомянутой крайней передовой позиции не велись.

29 июня Миссия получила ноту от Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщалось о том, что разведение сил и средств ВСУ на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено. 30 июня СММ получила письмо от НВФ из неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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