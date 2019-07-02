Укусила муха: Мариуполец может лишиться ноги. Новости

42-летнего жителя Мариуполя (Донецкая обл.) на пляже поселка Песчаный укусила муха. Сейчас врачи борются за сохранение ноги мужчины. Об этом сообщил пострадавший от укуса.

По словам мариупольца, несколько дней назад он вместе с семьей отдыхал на пляже поселка Песчаный.

«Я заходил в море и почувствовал укус в области голени. Увидел муху, тут же ее прихлопнул. Была резкая боль, но я думал, что все пройдет», – поделился мариуполец Вадим.

Сразу за медицинской помощью мужчина не обратился, а на утро обнаружил, что нога опухла.

Последние дни Вадим провел в отделении гнойной хирургии в областной больнице интенсивного лечения. В настоящее время решается вопрос возможной ампутации.

«Врачи делают все, чтобы помочь мне. Но пока решения нет. Знаю, что здесь есть и другие люди с подобной проблемой. На днях поступил мужчина, которого насекомое укусило на речке», – отметил Вадим.

Как пояснила главный врач областной больницы интенсивного лечения Ольга Голубченко, подобные случаи происходят часто в летнее время года и носят сезонный характер. Единственный способ уберечься – сразу после укуса обработать поврежденное место и при необходимости как можно быстрее обратиться к врачу. Важно не трогать место укуса грязными руками, чтобы не занести инфекцию.

Источник: Сайт Мариуполя