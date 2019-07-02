Сводка из зоны ООС за 1 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов НВФ двое украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Марьинки – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

в районе Новоселовки Второй – из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов;

на окраине Лебединского – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Опытного – из крупнокалиберного пулемета;

рядом с Песками – из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

вблизи Новоалександровки – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, автоматических гранатометов;

в районе Зайцево – из миномета калибром 82 мм и автоматического гранатомета;

рядом с Луганским – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских военных вблизи Лебединского были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел украинских позиций рядом с Новолуганским – из миномета калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 35 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 501 единица. Под огнем оказались Докучаевск; Ясиноватая и прилегающее к ней село Минеральное; Донецкий аэропорт, поселки Александровка, шахты "Трудовская", Жабичево, село Спартак на окраинах и в пригороде Донецка; горловские поселки шахты им. Гагарина, Широкая Балка; села Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Октябрь, Качкарское и Саханка. При обстрелах применялись гаубицы калибрами 152 и 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие. В результате обстрелов юга ДНР повреждено здание местной администрации и линии электропередач в селе Коминтерново. Еще в двух населенных пунктах – Дзержинском и Красноармейском – сгорел дом и повреждена хозпостройка».

В «ДНР» также заявляют о ранении мирного жителя в Александровке.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Калиновка, Пришиб и Молодежное. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».