Под Золотым обстреляли БПЛА ОБСЕ. Новости

В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ малого радиуса действия, пролетавшего над участком разведения в районе Золотого (Луганская обл.), стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

«Днем 29 июня, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, команда СММ осуществляла полет БПЛА малого радиуса действия над этим участком. Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, что примерно в 250 м к юго-востоку от железнодорожного моста и приблизительно в 1–2 км к северо-северо-западу от местоположения патруля СММ, наблюдатели слышали не менее 5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к северо-северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда СММ потеряла контроль над БПЛА.

По оценке наблюдателей, БПЛА, вероятно, подстрелили из стрелкового оружия, и летательный аппарат потерпел крушение. Патруль СММ покинул этот район. Вернуть БПЛА не удалось.

Также сообщается, что постороннему воздействию подвергались и другие БПЛА Миссии: