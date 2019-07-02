Под Золотым обстреляли БПЛА ОБСЕ. Новости

В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ малого радиуса действия, пролетавшего над участком разведения в районе Золотого (Луганская обл.), стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.
«Днем 29 июня, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, команда СММ осуществляла полет БПЛА малого радиуса действия над этим участком. Когда БПЛА пролетал над районом между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, что примерно в 250 м к юго-востоку от железнодорожного моста и приблизительно в 1–2 км к северо-северо-западу от местоположения патруля СММ, наблюдатели слышали не менее 5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии около 1–2 км к северо-северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА», – говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после того, как были выпущены эти очереди, команда СММ потеряла контроль над БПЛА.
По оценке наблюдателей, БПЛА, вероятно, подстрелили из стрелкового оружия, и летательный аппарат потерпел крушение. Патруль СММ покинул этот район. Вернуть БПЛА не удалось.
Также сообщается, что постороннему воздействию подвергались и другие БПЛА Миссии:
- 29 июня в четырех случаях при выполнении полетов над районами вблизи н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) в поисках утерянного БПЛА СММ дальнего радиуса действия (местоположение которого до сих пор не установлено, мини-БПЛА подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно из-за глушения).
- в четырех случаях 29 июня и в трех случаях 30 июня при выполнении полетов над районами около н. п. Куликово (неподконтрольный правительству, 30 км к северо-востоку от Мариуполя) в поисках утерянного БПЛА СММ дальнего радиуса действия мини-БПЛА подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно из-за глушения).
- 30 июня при выполнении полета над районами неподалеку от н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) БПЛА СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно из-за глушения).
- 30 июня в двух случаях при выполнении полетов над районами возле н. п. Житенко (неподконтрольный правительству, 70 км к востоку от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно из-за глушения).
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