Подземная забастовка: На Луганщине горняки протестуют против отключения шахты от электроэнергии. Новости

В Луганской области на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» (предприятие расположено в 10 км от линии фронта) горняки начали подземную забастовку. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский.

«В шахте на горизонте (глубине) 700 м находятся 6 горняков, люди отказываются выезжать на поверхность и таким образом выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии, была вчера 1.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность», – написал он.

По его словам, сейчас на шахте введен в действие план ликвидации аварии, также дежурит военизированный горноспасательный отряд, электроэнергия на данный момент есть.

Лисянский провел телефонные переговоры с протестующими горняками, а также выяснял ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.