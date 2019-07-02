Нашли в лесу в трех километрах от дома: На Донетчине разыскали заблудившуюся старушку (Фото). Новости

На Донетчине разыскали заблудившуюся в лесу пожилую женщину. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что утром понедельника, 1 июля, спасателям поступило сообщение от жительницы пгт Ямполь о том, что накануне, 30 июня, рано утром ее пожилая мама вышла из дома и пошла в сторону леса. Домой до утра 1 июля женщина не вернулась.

К поиску и спасению женщины были привлечены спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, работники ГП «Лиманское лесное хозяйство» и сотрудники Лиманского отделения полиции.

«Благодаря слаженным действиям поисковой группы в 9:30 спасателями и лесниками заблудившуюся нашли в лесном массиве на расстоянии около 3 км от пгт Ямполь. Заблудившаяся пожилая женщина в медицинской помощи не нуждалась. Женщину доставили к ее дочери домой», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области