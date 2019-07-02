Под Донецком тяжело ранен мирный житель. Новости

В неподконтрольной украинским властям Александровке под Донецком сегодня, 2 июля, мирный житель получил ранение в ходе минометного обстрела. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», обстрел поселка Александровка из минометов калибром 120 мм произошел сегодня в 04:55. «В результате обстрела множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи получил мирный житель 1982 года рождения», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что пострадавший доставлен в горбольницу №14 в Донецке, его состояние оценивается как тяжелое.