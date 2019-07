Обстрел медицинского «Хаммера»: В больнице скончался третий морпех. Волкер осудил. Новости

Сегодня, 2 июля, в Харьковском госпитале умер Эдуард Федоров, который был ранен во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) санитарного автомобиля у Водяного (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщает 503-й отдельный батальон морской пехоты.

«Эдуард Юрьевич Федоров. 10.08.1996 – 02.07.2018. Умер в Харьковском госпитале от ранений, полученных в результате вражеского обстрела на позиции вблизи поселка Водяное под Мариуполем», – говорится в сообщении.

При этом Специальный представитель США по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля.

«Печальная весть с Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями», – написал Волкер в Twitter.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik