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Обстрел медицинского «Хаммера»: В больнице скончался третий морпех. Волкер осудил. Новости

Обстрел медицинского «Хаммера»: В больнице скончался третий морпех. Волкер осудил

02.07.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 2 июля, в Харьковском госпитале умер Эдуард Федоров, который был ранен во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) санитарного автомобиля у Водяного (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщает 503-й отдельный батальон морской пехоты. 

«Эдуард Юрьевич Федоров. 10.08.1996 – 02.07.2018. Умер в Харьковском госпитале от ранений, полученных в результате вражеского обстрела на позиции вблизи поселка Водяное под Мариуполем», – говорится в сообщении.

При этом Специальный представитель США по Украине Курт Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля.

«Печальная весть с Донбасса. Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями»,   – написал Волкер в Twitter.

Как сообщалось ранее, в зоне ООС обстреляли автомобиль с военными медиками.

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