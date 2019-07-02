Новый этап энергореформы: Что важно знать жителям Донетчины. Новости

1 июля в Украине стартовал очередной этап реформы рынка электроэнергии. Бытовых потребителей связанные с этим изменения не коснутся, сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

В сообщении отмечается, что жители Донетчины продолжат оплачивать счета за электроэнергию поставщику «Донецкие энергетические услуги». Тарифы для населения, в том числе «ночной» тариф для владельцев зонных счетчиков, устанавливаются государством и остаются без изменений. Также продолжают действовать льготы для определенных законодательством категорий граждан. Никаких документов переоформлять не нужно.

Главные изменения в рамках реформы энергорынка для жителей Донетчины состоялись еще с 1 января 2019 года, когда платежки начали поступать от электропоставщика «Донецкие энергетические услуги».

«За полгода мы улучшили наши сервисы, заботясь о клиентах: в Личном кабинете появились новые платежные сервисы, а также возможность осуществлять оплату без комиссии в один клик. Для удобства клиентов мы развиваем дистанционное обслуживание. Сейчас каждый житель области за несколько секунд может передать показания счетчика со своего смартфона», – рассказал директор «Донецких энергетических услуг» Александр Северин.

Очередной этап реформы коснется преимущественно участников оптового рынка электроэнергии – генерирующих компаний, электропоставщиков, трейдеров, небытовых потребителей. Цены на электроэнергию для юридических клиентов будут формироваться на рыночных условиях. Они будут зависеть от результатов торгов на электронной площадке, где каждый час будет продаваться и закупаться электроэнергия.

«Принципы расчета цены определены отдельно для каждой категории юридических потребителей в коммерческих предложениях "Донецких энергетических услуг"», – добавили в компании.