Из разрушенного Широкино эвакуировали ценную коллекцию живописи (Фото). Новости

Украинские военные эвакуировали из Широкино (Донецкая обл.) ценную коллекцию произведений искусства. Коллекция вероятно принадлежала украинскому художнику, графику Виктору Павлюку, у которого в Широкино был дом и мастерская. Картины были переданы арт-платформе ТЮ.

Как рассказала руководитель платформы Диана Берг, еще с прошлого года боец чеченского батальона имени Шейха Мансура, воюющего за Украину, собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Ранее эта коллекция считалась утраченной.

Боец с позывным «Пикассо» до войны был художником, он распознал в разбросанных картинах художественную ценность и инициировал спасение коллекции.

Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.

Команда ТЮ сейчас привлекает экспертов и искусствоведов к идентификации работ, и связалась с семьей Павлюка. Близкие художника благодарны военным за спасение, и не против хранения работ арт-платформе ТЮ при условии проведения в будущем выставки памяти художника.

Сейчас объекты сортируются, планируются реставрационные работы при поддержке искусствоведов и реставраторов, а дальше планируется выставка из спасенных произведений.

Виктор Илларионович Павлюк – мариупольский художник, известный уникальной графикой, линогравюрой, живописью, член союза художников. Его работы хранятся в различных музеях Украины, особенно известная серия азовских рыбаков и моряков. Павлюк работал с Виктором Арнаутовым над монументальными панно – в частности, над мозаикой в мариупольском аэропорту.

Художник родился в Широкино, там была его мастерская, где он постоянно работал. После его смерти в 2007 семья Виктора хранила его коллекцию, пока в село не пришла война. Близкие не успели вывезти работы, и достояние Павлюка до сих считалось утраченным.

Источник: Сайт Мариуполя