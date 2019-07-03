Житель Донецка показал цены на стихийном рынке (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч показал в соцсети цены на продукты на стихийном рынке.

Стихийный рынок дончанин заметил в центральной части города, по дороге от площади Ленина до проспекта Гурова. Продукты там продают, установив ящики прямо на землю вблизи дороги. Михаил Саныч поинтересовался, какие продукты сколько стоят.

Стоимость следующая (цена за кг):

огурцы – 40 руб. (17 грн по местному курсу на 3.07.2019);

помидоры – 70 руб. (29 грн);

лук – 30 руб. (12 грн);

картофель (в зависимости от размера) – 15-35 руб. (6-15 грн).

Литровую банку малины дончанину предлагали купить за 150 руб. (62 грн).

Также в продаже были лимоны – за одну штуку продавец просил 35-40 руб. (15-17 грн), 3 лимона был готов отдать за 100 руб. (41 грн).

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